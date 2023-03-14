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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве уберут часть блокпостов и укреплений

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В Киеве останется действующей только часть укреплений и блокпостов
В Киеве останется действующей только часть укреплений и блокпостов
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Киевские власти вместе с командованием группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram 14 марта.

"С началом широкомасштабного вторжения в Украину из-за прямой военной угрозы столице в Киеве была развернута система инженерных заграждений. В каждом районе города были установлены многочисленные блокпосты, оборудованные бетонными блоками, мешками с песком, вырыты окопы, блиндажи и т.д. Все это вместе как единая система выполняет свою защитную функцию", – сказал глава КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что за год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной. Поэтому власти решили оставить функционирующими лишь некоторые блокпосты и сооружения. Часть остальных укреплений будет переведена в "спящий" режим, еще часть полностью демонтируют.

Те сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, будут усовершенствованы – непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы.

Вторую категорию – "спящие" укрепления – уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и прочее оборудование оставят в определенных местах, чтобы в случае возникновения угрозы для столицы, оперативно вернуть систему заграждений в боевой режим в самое короткое время. На таких заграждениях будет проведена ревизия с последующей заменой или восстановлением непригодных элементов.

Остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых сейчас нет нужды, уберут из проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи. Окопы будут засыпаны, блиндажи демонтированы.

Попко отметил, что это решение сделает Киев более удобным для жителей и поможет разгрузить дороги. По его словам, окончательно все укрепления будут разобраны только после победы Украины.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения в феврале 2022 года. Они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля  стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Киев, блокпост, Сергей Попко
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