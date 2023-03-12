В киевском торговом центре нашли гранату в мусорной урне

Пресс-офицер уточнила, что найденная граната – РГД-5.

ТРЦ закрывали на время работы следователей и взрывотехников.

"На камерах наблюдения удалось кое-что рассмотреть, но детали мы пока не будем разглашать", – отметила Мельник