В киевском торговом центре нашли гранату в мусорной урне

Пресс-офицер уточнила, что найденная граната – РГД-5.
ТРЦ закрывали на время работы следователей и взрывотехников.
"На камерах наблюдения удалось кое-что рассмотреть, но детали мы пока не будем разглашать", – отметила Мельник
В начале полномасштабной войны уровень преступности в Украине сократился на 25% по сравнению с предыдущим периодом, сообщали летом 2022 года в Нацполиции. В то же время наблюдался "значительный рост и проблема" в вопросе незаконного обращения с оружием, отмечали в полиции Киева.