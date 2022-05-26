"Именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения". Резников высказался об обороте оружия в Украине

Министерство цифровой трансформации совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения.
Резников отметил, что планирует принять в нем участие так как "давно является последовательным сторонником либерализации обращения оружия".
"Я отвечу как юрист. Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это", – написал глава Минобороны.
По его словам, после вторжения российских оккупантов 24 февраля десятки тысяч украинцев "получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом" – "потому что другого способа не было" – и во многих ситуациях "это явилось решающим фактором".
"Но также возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе… Считаю, что Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Составление. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркнул Резников.
Во-вторых, добавил министр, закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага.
"Я считаю логичным не создавать запрета, а регулировать использование оружия через формирование стрелковой культуры. Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры", – указал Резников.
Глава Минобороны убежден, что в Украине "нужно развивать сеть стрельб, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований, чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, мог научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру".
"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", – резюмировал Резников.
Президент Владимир Зеленский говорил 19 мая, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.
В сентябре 2019 года Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".
Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".
В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.
В июне – июле 2021-го в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба рассмотрены парламентским комитетом, но пока не вносились в зал.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.
"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года.