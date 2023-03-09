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В Киевском метро появился патриотический арт-поезд и раскладные стулья для людей на время тревог – Виталий Кличко

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Помощь будет распределена между всеми подземными станциями
Помощь будет распределена между всеми подземными станциями
Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной организации по миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным для людей пребывание на станциях во время воздушных тревог, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает сайт Киевской городской власти.

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, который укрывает десятки тысяч человек во время атак россиян. Мы не перестаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной организации по миграции. Это 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", – сообщил Кличко.

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того, чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги, более 12 часов.

Также Кличко проехался в новом арт-поезде, который начал курсировать на красной ветке киевской подземки.

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания Paint Hunters, которая профессионально занимается созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", – отметил мэр Киева.

Теги: Киев, Виталий Кличко, метро, помощь, гуманитарная помощь, вагоны, метрополитен, мэр, воздушная тревога
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