В Киевском метро появился патриотический арт-поезд и раскладные стулья для людей на время тревог – Виталий Кличко

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, который укрывает десятки тысяч человек во время атак россиян. Мы не перестаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной организации по миграции. Это 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", – сообщил Кличко.

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того, чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги, более 12 часов.

Также Кличко проехался в новом арт-поезде, который начал курсировать на красной ветке киевской подземки.

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания Paint Hunters, которая профессионально занимается созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", – отметил мэр Киева.