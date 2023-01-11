Мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта встретились с Кличко

Варшава, Прага, Братислава и Будапешт являются членами Пакта свободных городов, отметила КГГА.

"Я благодарю своих друзей – европейских коллег, города которых предоставили убежище украинцам, которые спасались от войны. Спасибо за помощь, которую вы посылали и оказываете сегодня Киеву. И за то, что настроены помогать нам в восстановлении нашего города, настроены на дальнейшую поддержку Украины и ее столицы", – заявил Кличко.

Среди прочего во время встречи Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро, отметила пресс-служба.

Также, как сообщили в КГГА, в плане визита посещение городского клинического госпиталя для ветеранов войны, реабилитационного центра для детей с инвалидностью, одного из столичных пунктов обогрева и Бучи Киевской области, которая в марте 2022 года была оккупирована российскими войсками.

Мэр Праги опубликовал фото, как Кличко показывает европейским коллегам разрушенные от российских обстрелов здания.

Stojíme pln * za Ukrajinou a jejími m * sty! *

Na pozvání Vitalije Kli * ka jsme dnes p * ijeli s primátory Varšavy, Bratislavy a Budapešti na spole * né jednání do Kyjeva. Za Pakt svobodných m * st tu vyjad * ujeme plnou podporu Ukrajin * a domlouváme další vzájemnou spolupráci. pic.twitter.com/A8IyJ6yEvS — Zden * k H * ib (@ZdenekHrib) January 11, 2023

Мэры четырех европейских столиц подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву – в частности, оборудованием и гуманитарно, а в будущем в восстановлении украинской столицы.