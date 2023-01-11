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Мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта встретились с Кличко

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Кличко показал мерам четырех европейских городов разрушенные от российских обстрелов здания
Кличко показал мерам четырех европейских городов разрушенные от российских обстрелов здания
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киев с визитом 11 января приехали мэры Варшавы (Польша) Рафал Тшасковский, Праги (Чехия) Зденек Гржиб, Братиславы (Словакия) Матуш Валло и Будапешта (Венгрия) Гергель Корачонь и встретились с мэром столицы Виталием Кличко. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Варшава, Прага, Братислава и Будапешт являются членами Пакта свободных городов, отметила КГГА. 

"Я благодарю своих друзей – европейских коллег, города которых предоставили убежище украинцам, которые спасались от войны. Спасибо за помощь, которую вы посылали и оказываете сегодня Киеву. И за то, что настроены помогать нам в восстановлении нашего города, настроены на дальнейшую поддержку Украины и ее столицы", – заявил Кличко. 

Среди прочего во время встречи Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро, отметила пресс-служба. 

Также, как сообщили в КГГА, в плане визита посещение городского клинического госпиталя для ветеранов войны, реабилитационного центра для детей с инвалидностью, одного из столичных пунктов обогрева и Бучи Киевской области, которая в марте 2022 года была оккупирована российскими войсками. 

Мэр Праги опубликовал фото, как Кличко показывает европейским коллегам разрушенные от российских обстрелов здания. 

Мэры четырех европейских столиц подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву – в частности, оборудованием и гуманитарно, а в будущем в восстановлении украинской столицы.

Контекст:

Мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта подписали Пакт свободных городов в декабре 2019 года. Как информирует сайт Ассоциации польских городов, в нем они обязались защищать демократические ценности и совместно добиваться европейских субсидий для своих местных органов власти. 

26 сентября 2022 года к Пакту свободных городов присоединился Киев. 

Теги: Киев, Украина, метро, Чехия, Польша, КГГА, Словакия, Венгрия, Прага, Варшава, Рафал Тшасковский, Братислава, Будапешт, обстрелы, визит, встреча, сотрудничество, Зденек Гржиб, метрополитен, мэр
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