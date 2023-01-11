Мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта встретились с Кличко

Варшава, Прага, Братислава и Будапешт являются членами Пакта свободных городов, отметила КГГА.
"Я благодарю своих друзей – европейских коллег, города которых предоставили убежище украинцам, которые спасались от войны. Спасибо за помощь, которую вы посылали и оказываете сегодня Киеву. И за то, что настроены помогать нам в восстановлении нашего города, настроены на дальнейшую поддержку Украины и ее столицы", – заявил Кличко.
Среди прочего во время встречи Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро, отметила пресс-служба.
Также, как сообщили в КГГА, в плане визита посещение городского клинического госпиталя для ветеранов войны, реабилитационного центра для детей с инвалидностью, одного из столичных пунктов обогрева и Бучи Киевской области, которая в марте 2022 года была оккупирована российскими войсками.
Мэр Праги опубликовал фото, как Кличко показывает европейским коллегам разрушенные от российских обстрелов здания.
Stojíme pln * za Ukrajinou a jejími m * sty! *— Zden * k H * ib (@ZdenekHrib) January 11, 2023
Na pozvání Vitalije Kli * ka jsme dnes p * ijeli s primátory Varšavy, Bratislavy a Budapešti na spole * né jednání do Kyjeva. Za Pakt svobodných m * st tu vyjad * ujeme plnou podporu Ukrajin * a domlouváme další vzájemnou spolupráci. pic.twitter.com/A8IyJ6yEvS
Мэры четырех европейских столиц подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву – в частности, оборудованием и гуманитарно, а в будущем в восстановлении украинской столицы.
Мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта подписали Пакт свободных городов в декабре 2019 года. Как информирует сайт Ассоциации польских городов, в нем они обязались защищать демократические ценности и совместно добиваться европейских субсидий для своих местных органов власти.
26 сентября 2022 года к Пакту свободных городов присоединился Киев.