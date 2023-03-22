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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье прогремело несколько взрывов. РФ обстреливает жилые дома и остров Хортица, сообщили в ОП

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Оккупанты снова атакуют Запорожье
Оккупанты снова атакуют Запорожье
Фото: depositphotos.com (архив)

22 марта в Запорожье прогремело несколько взрывов, сообщило "Суспільне".

Глава Офиса президента Андрей Ермак проинформировал, что российские оккупанты обстреливают город. 

"Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – сообщил он. 

В области объявлена воздушная тревога. Секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра города Анатолий Куртев призвал жителей областного центра срочно пройти в укрытия.  

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, остров, Хортица, Андрей Ермак, российские оккупанты, воздушная тревога, россияне, Анатолий Куртев
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