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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья

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Богуслаева подозревают в коллаборационизме, поставках россиянам военной продукции, финансировании "ДНР"
Богуслаева подозревают в коллаборационизме, поставках россиянам военной продукции, финансировании "ДНР"
Фото: Алексей Арунян / graty.me

Бывшего президента украинского завода "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева 17 марта лишили звания почетного гражданина Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского горсовета.

Решение было принято на сессии горсовета.

"Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем знаменитого казацкого города", – заявил секретарь горсовета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.

Суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу

5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ". Их управление передали Министерству обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".

25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.

Теги: Запорожье, Мотор Січ, война России против Украины, Вячеслав Богуслаев, Анатолий Куртев
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