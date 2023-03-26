В Запорожье выросло количество жертв ракетной атаки 22 марта. В больнице скончался парень 2004 года рождения

Таким образом, жертвами этой атаки оккупантов стали уже два человека.

"Число погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 года рождения", – проинформировала ЗОВА.

Там также рассказали, что у молодого человека была опасная открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Контекст:

Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Вечером 22 марта в МВД Украины сообщили о завершении спасательной операции на месте удара. Тогда было известно о 34 пострадавших и одном погибшем.