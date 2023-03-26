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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье выросло количество жертв ракетной атаки 22 марта. В больнице скончался парень 2004 года рождения

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"
Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"
Фото: Ігор Клименко / Facebook

В Запорожье в больнице умер один из пострадавших после удара россиян по жилому кварталу 22 марта. Об этом 26 марта со ссылкой на областную военную администрацию сообщает "Укринформ".

Таким образом, жертвами этой атаки оккупантов стали уже два человека.

"Число погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 года рождения", – проинформировала ЗОВА.

Там также рассказали, что у молодого человека была опасная открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Контекст:

Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Вечером 22 марта в МВД Украины сообщили о завершении спасательной операции на месте удара. Тогда было известно о 34 пострадавших и одном погибшем.

Теги: Запорожье, армия РФ, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, российские оккупанты
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