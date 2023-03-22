Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. Зеленский опубликовал видео

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал он и опубликовал видео, на котором зафиксирован момент попадания ракеты в дом.
Зеленский подчеркнул, что это "не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире". Он призвал мировое сообщество к большей решительности и единству, чтобы "скорее победить российский террор и защитить жизнь".
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Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье жилые дома, а также остров Хортица.
О пострадавших в результате удара пока не сообщалось.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.