Российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. Зеленский опубликовал видео

О пострадавших в результате удара пока не сообщалось Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", – написал он и опубликовал видео, на котором зафиксирован момент попадания ракеты в дом.

Зеленский подчеркнул, что это "не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире". Он призвал мировое сообщество к большей решительности и единству, чтобы "скорее победить российский террор и защитить жизнь".

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Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье жилые дома, а также остров Хортица.

О пострадавших в результате удара пока не сообщалось.