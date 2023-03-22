ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому дому в Запорожье. Офис Генпрокурора сообщил, что ракет было шесть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По предварительным данным, российские оккупанты обстреляли жилой сектор Запорожья из дальнобойных РСЗО
По предварительным данным, российские оккупанты обстреляли жилой сектор Запорожья из дальнобойных РСЗО
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По предварительной информации, российские оккупанты 22 марта ударили по Запорожью из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 22 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

"Надо понимать, что Запорожье – это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно "Торнадо С", – сообщил спикер.

Игнат подчеркнул, что из-за высокой скорости ракет РСЗО от запуска до прилета проходят секунды.

Если есть у наших сил обороны возможность оповестить, что будет работать реактивная или ствольная артиллерия, то это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые [нацелены] по жилым кварталам городов", – сказал он.

Игнат напомнил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным в Telegram, около 12.00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в ОГПУ.

Контекст:

РФ обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео). Не менее 25 человек пострадало, есть погибший.

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете. 

Теги: Запорожье, война, РСЗО, армия РФ, артиллерия, РСЗО Смерч, жертвы, обстрелы, ракеты, ракета, погибшие, Воздушные силы Украины, Офис генпрокурора, российские военные, российские оккупанты, воздушная тревога, военное преступление, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (124856)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (121229)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (114862)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (95709)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (79405)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (72011)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (39678)
8
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (34928)
 
 
 
 