В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому дому в Запорожье. Офис Генпрокурора сообщил, что ракет было шесть

"Надо понимать, что Запорожье – это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно "Торнадо С", – сообщил спикер.

Игнат подчеркнул, что из-за высокой скорости ракет РСЗО от запуска до прилета проходят секунды.

Если есть у наших сил обороны возможность оповестить, что будет работать реактивная или ствольная артиллерия, то это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые [нацелены] по жилым кварталам городов", – сказал он.

Игнат напомнил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

По данным Офиса генпрокурора, обнародованным в Telegram, около 12.00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в ОГПУ.