В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью – горсовет

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. Три человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, три – в легком (из них двое детей)", – написал Куртев, не уточнив пол погибшего.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, в больнице скончалась женщина.
Куртев ранее информировал, что в результате удара пострадало 18 человек, пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте.
Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье жилые дома, а также остров Хортица.
Позже президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что удар пришелся по жилому дому. Он опубликовал видео, на котором зафиксирован момент прилета.
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.