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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью – горсовет

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Число пострадавших увеличилось
Число пострадавших увеличилось
Фото: Суспільне Запоріжжя / Telegram

В результате ракетного удара РФ по Запорожью есть погибший – один из пострадавших скончался в больнице. Об этом секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра города Анатолий Куртев сообщил в Telegram.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. Три человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, три – в легком (из них двое детей)", – написал Куртев, не уточнив пол погибшего.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, в больнице скончалась женщина.

Куртев ранее информировал, что в результате удара пострадало 18 человек, пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте.

Контекст:

Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье жилые дома, а также остров Хортица. 

Позже президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что удар пришелся по жилому дому. Он опубликовал видео, на котором зафиксирован момент прилета

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, больница, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Анатолий Куртев
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