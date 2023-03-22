В больнице скончался один из пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью – горсовет

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек. Три человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, три – в легком (из них двое детей)", – написал Куртев, не уточнив пол погибшего.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, в больнице скончалась женщина.

Куртев ранее информировал, что в результате удара пострадало 18 человек, пятерым из них оказали медицинскую помощь на месте.