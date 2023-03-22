В результате удара РФ пострадало как минимум 18 человек, в том числе два ребенка – горсовет

"Сегодня проклятые рашистские твари среди бела дня атаковали наш мирный город. Под обстрел этой коварной сволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них два ребенка – семи и девяти лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", – написал он.
Куртев добавил, что информация о масштабах последствий атаки еще уточняется.
На месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Развернута палатка от городского совета, приехали коммунальные автобусы, сообщил он.
Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье жилые дома, а также остров Хортица.
Позже президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что удар пришелся по жилому дому. Он опубликовал видео, на котором зафиксирован момент прилета.
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.