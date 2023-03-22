В результате удара РФ пострадало как минимум 18 человек, в том числе два ребенка – горсовет

"Сегодня проклятые рашистские твари среди бела дня атаковали наш мирный город. Под обстрел этой коварной сволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них два ребенка – семи и девяти лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", – написал он.

Куртев добавил, что информация о масштабах последствий атаки еще уточняется.

На месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Развернута палатка от городского совета, приехали коммунальные автобусы, сообщил он.