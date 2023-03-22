В многоэтажку в Запорожье попало две ракеты, всего по городу – до восьми – местные власти

Там не было никаких военных целей, подчеркнули в ОВА.

"Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города!" – говорится в сообщении.

На фото, опубликованных в посте, видно, что повреждены как минимум два дома, автомобили, стоящие рядом, и есть пострадавшие, но об их числе не сообщается.

"Суспільне" отметило, что речь о девятиэтажных домах. В результате обстрела там произошел пожар, рассказал вещателю первый заместитель городского головы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Власюк.

"Сейчас у нас есть попадание российских ракет в девятиэтажки на улице Казачьей. Проводятся работы по локализации огня, а также приступили к спасательным работам. Сотрудники ГСЧС ищут в квартирах жильцов, которые могли остаться после прилета. Разворачиваем палатки и автобус с помощью для людей", – сказал Власюк.

По его словам, сейчас готовят места для временного проживания оставшимся без крова. Также, как сообщил Власюк, есть и другие попадания в городе. "Семь или восемь ракет прилетели. Нет информации о количестве травмированных. Было много "скорых", – сказал Власюк.