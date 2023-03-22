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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В многоэтажку в Запорожье попало две ракеты, всего по городу – до восьми – местные власти

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Информации о числе пострадавших пока нет
Информации о числе пострадавших пока нет
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

22 марта во время обстрела войсками РФ в многоэтажный жилой дом в Запорожье попало две российские ракеты. Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской областной государственной военной администрации.

Там не было никаких военных целей, подчеркнули в ОВА. 

"Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города!" – говорится в сообщении. 

На фото, опубликованных в посте, видно, что повреждены как минимум два дома, автомобили, стоящие рядом, и есть пострадавшие, но об их числе не сообщается. 

"Суспільне" отметило, что речь о девятиэтажных домах. В результате обстрела там произошел пожар, рассказал вещателю первый заместитель городского головы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Власюк.  

"Сейчас у нас есть попадание российских ракет в девятиэтажки на улице Казачьей. Проводятся работы по локализации огня, а также приступили к спасательным работам. Сотрудники ГСЧС ищут в квартирах жильцов, которые могли остаться после прилета. Разворачиваем палатки и автобус с помощью для людей", – сказал Власюк.

По его словам, сейчас готовят места для временного проживания оставшимся без крова. Также, как сообщил Власюк, есть и другие попадания в городе. "Семь или восемь ракет прилетели. Нет информации о количестве травмированных. Было много "скорых", – сказал Власюк. 

Контекст:

Тревога в Запорожье с небольшим перерывом длилась сегодня с 11.20 до 12.53. После ее объявления местные власти призвали жителей пройти в укрытия, а в Офисе президента Украины сообщили, что РФ обстреливает в Запорожье  жилые дома, а также остров Хортица. 

Позже президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что удар пришелся по жилому дому. Он опубликовал видео, на котором зафиксирован момент прилета

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, пожар, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Хортица
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