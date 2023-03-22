"Мы начали собирать стекло – и произошел второй удар". Волонтер показал свою квартиру, поврежденную в результате удара РФ по Запорожью

В результате удара по Запорожью пострадало более 20 человек, есть погибший Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

"Случилось и у меня дома. Смотрите. Мы с мамой только что сидели тут", – сказал он и показал кухню, усыпанную осколками от выбитого окна. На видео также слышен взрыв, после которого Стойков с матерью покинули комнату.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Станіслав Стойков (@dr.stoikov_stanislav)

В комментарии "Суспільному" волонтер рассказал, что квартира уцелела. Из материала следует, что он – житель одной из многоэтажек, поврежденных ракетным ударом РФ сегодня.

"Сидели, пили чай, как услышали взрывную волну. Нас отбросило. Мы пришли в себя, увидели, что квартира цела. Мы начали собирать стекло – и произошел второй удар. Вторым ударом попали в стоящий рядом дом", – отметил волонтер.

Стойков работал хирургом. После начала полномасштабной войны он "бросил дело жизни", говорится в репортаже "Суспільного" из Запорожской области, который вышел в июне прошлого года.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ он развозит гуманитарную помощь в населенные пункты региона как представитель Киевского отряда ТрО №9 при президенте Украины в Запорожской области, сказано в материале.