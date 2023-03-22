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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы начали собирать стекло – и произошел второй удар". Волонтер показал свою квартиру, поврежденную в результате удара РФ по Запорожью

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В результате удара по Запорожью пострадало более 20 человек, есть погибший
В результате удара по Запорожью пострадало более 20 человек, есть погибший
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

Волонтер из Запорожья Станислав Стойков 22 марта опубликовал в Instagram видео, на котором показал свою квартиру, пострадавшую от сегодняшнего ракетного удара РФ по городу.

"Случилось и у меня дома. Смотрите. Мы с мамой только что сидели тут",  сказал он и показал кухню, усыпанную осколками от выбитого окна. На видео также слышен взрыв, после которого Стойков с матерью покинули комнату. 

В комментарии "Суспільному" волонтер рассказал, что квартира уцелела. Из материала следует, что он – житель одной из многоэтажек, поврежденных ракетным ударом РФ сегодня. 

"Сидели, пили чай, как услышали взрывную волну. Нас отбросило. Мы пришли в себя, увидели, что квартира цела. Мы начали собирать стекло – и произошел второй удар. Вторым ударом попали в стоящий рядом дом", – отметил волонтер. 

Стойков работал хирургом. После начала полномасштабной войны он "бросил дело жизни", говорится в репортаже "Суспільного" из Запорожской области, который вышел в июне прошлого года. 

С первых дней полномасштабного вторжения РФ он развозит гуманитарную помощь в населенные пункты региона как представитель Киевского отряда ТрО №9 при президенте Украины в Запорожской области, сказано в материале. 

Контекст:

РФ обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. По предварительной информации, ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео). Не менее 25 человек пострадало, есть погибший.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, волонтер, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, квартира, дом
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