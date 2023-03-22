В Запорожье ликвидировали пожар после российского удара по жилому дому и спасли из-под завалов мопса – ГСЧС

"По состоянию на 14.00 пожары в двух частично разрушенных девятиэтажных домах ликвидированы. На месте работают все экстренные и профильные службы города. Поисково-спасательные работы продолжаются", – сказано в сообщении.
По данным ГСЧС, для оказания помощи гражданам работают психологи службы. На месте происшествия для аварийно-спасательных и поисковых работ задействованы 45 человек личного состава службы и 10 единиц специальной техники.
Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек и как минимум одну собаку. Пресс-служба ведомства в Telegram обнародовала фото испуганного мопса, которого спасатели вынесли из подвергшегося ракетному удару дома.
РФ обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео). Не менее 25 человек пострадало, есть погибший.
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего российские оккупанты, по данным Офиса генпрокурора, ударили по Запорожью шестью ракетами около 12.00 22 марта. В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительным данным, россияне обстреляли город из РСЗО "Торнадо-С". Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.