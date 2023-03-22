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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье ликвидировали пожар после российского удара по жилому дому и спасли из-под завалов мопса – ГСЧС

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Спасатели в Запорожье вынесли из разрушенного российским ударом дома собаку
Спасатели в Запорожье вынесли из разрушенного российским ударом дома собаку
Фото: ДСНС України / Telegram

В Запорожье к 14.00 22 марта ликвидировали пожар в двух частично разрушенных девятиэтажных домах, пострадавших от ракетного обстрела, сообщает 22 марта пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 14.00 пожары в двух частично разрушенных девятиэтажных домах ликвидированы. На месте работают все экстренные и профильные службы города. Поисково-спасательные работы продолжаются", – сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, для оказания помощи гражданам работают психологи службы. На месте происшествия для аварийно-спасательных и поисковых работ задействованы 45 человек личного состава службы и 10 единиц специальной техники.

Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек и как минимум одну собаку. Пресс-служба ведомства в Telegram обнародовала фото испуганного мопса, которого спасатели вынесли из подвергшегося ракетному удару дома.

Контекст:

РФ обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео). Не менее 25 человек пострадало, есть погибший.

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего российские оккупанты, по данным Офиса генпрокурора, ударили по Запорожью шестью ракетами около 12.00 22 марта. В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительным данным, россияне обстреляли город из РСЗО "Торнадо-С". Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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