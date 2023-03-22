Спасательная операция в Запорожье завершена, в результате ракетного удара РФ по жилым домам пострадали 34 человека, один умер – МВД Украины

Об этом в Facebook проинформировал глава МВД Украины Игорь Клименко.
"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, в том числе них трое детей. К сожалению, один человек скончался в больнице", – написал министр.
По словам Клименко, полиция на месте "фиксировала доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения".
"Украина привлечет к ответственности каждого причастного", – заверил глава МВД.
Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.
Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".