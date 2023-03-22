Спасательная операция в Запорожье завершена, в результате ракетного удара РФ по жилым домам пострадали 34 человека, один умер – МВД Украины

Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках в Запорожье, рассказал Клименко Фото: Ігор Клименко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, в том числе них трое детей. К сожалению, один человек скончался в больнице", – написал министр.

По словам Клименко, полиция на месте "фиксировала доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения".

"Украина привлечет к ответственности каждого причастного", – заверил глава МВД.