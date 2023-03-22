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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасательная операция в Запорожье завершена, в результате ракетного удара РФ по жилым домам пострадали 34 человека, один умер – МВД Украины

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Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках в Запорожье, рассказал Клименко
Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках в Запорожье, рассказал Клименко
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Спасательная операция после ракетного удара России по жилой инфраструктуре Запорожья 22 марта завершена.

Об этом в Facebook проинформировал глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов шесть человек и ликвидировали пожар в двух многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, в том числе них трое детей. К сожалению, один человек скончался в больнице", – написал министр.

По словам Клименко, полиция на месте "фиксировала доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения".

"Украина привлечет к ответственности каждого причастного", – заверил глава МВД.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0UcuXHbbTCoA5UfTcDcTu2WDcjLZtgQHbogZkgM3e4oBzobqFGfZnY1Rc156US6DUl

Контекст:

Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".

Теги: Россия, МВД, Украина, Запорожье, ГСЧС, полиция, спасатели, преступление, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Игорь Клименко, российские оккупанты
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