Число пострадавших от российского удара по жилым домам в Запорожье увеличилось до 33

По предварительным данным, удар по Запорожью оккупанты нанесли из РСЗО Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області / Telegram

"На сейчас известно о 33 пострадавших, один человек умер... Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара", – сказал он.

По последним данным, госпитализировали 28 пострадавших, в том числе трех детей, остальным помощь оказали на месте.

Ранее было известно о 25 пострадавших и одном погибшем.

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