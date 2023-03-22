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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших от российского удара по жилым домам в Запорожье увеличилось до 33

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По предварительным данным, удар по Запорожью оккупанты нанесли из РСЗО
По предварительным данным, удар по Запорожью оккупанты нанесли из РСЗО
Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області / Telegram

В Запорожье увеличилось до 33 количество пострадавших в результате нанесенного российской армией 22 марта ракетного удара по жилой инфраструктуре Запорожья. Об этом "Укринформу" сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"На сейчас известно о 33 пострадавших, один человек умер... Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара", – сказал он.

По последним данным, госпитализировали 28 пострадавших, в том числе трех детей, остальным помощь оказали на месте.

Ранее было известно о 25 пострадавших и одном погибшем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.

Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, российские оккупанты, Юрий Малашко
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