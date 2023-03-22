Число пострадавших от российского удара по жилым домам в Запорожье увеличилось до 33

"На сейчас известно о 33 пострадавших, один человек умер... Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара", – сказал он.
По последним данным, госпитализировали 28 пострадавших, в том числе трех детей, остальным помощь оказали на месте.
Ранее было известно о 25 пострадавших и одном погибшем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете.
Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".