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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это самое лучшее, что может с ними произойти

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Зеленский 22 марта совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области
Зеленский 22 марта совершил рабочую поездку в Донецкую и Харьковскую области
Фото: president.gov.ua

Украина обязательно ответит России на каждый удар по украинским городам.

Об этом 22 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область... Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ, – заверил президент. – Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это все понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это самое лучшее, что может с ними произойти".

Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом, а также посетил Харьковскую область.

"Больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, развалины. Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни... Именно там, на Донбассе, в Харьковской области, повсюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу", – отметил президент.

По словам Зеленского, во всех районах востока Украины, где есть украинский флаг, "есть и надежда".

"Это чувствуется. Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1201653030721776/

Контекст:

Российские оккупанты в ночь на 22 марта обстреляли территорию Украины дронами-камикадзе. В частности, удар пришелся по городу Ржищев Киевской области, где разрушены корпуса общежития и здание техникума. Известно о семи погибших и девяти травмированных, рассказали в полиции.

Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).

По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете. Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".

В результате ракетного удара РФ по Запорожью пострадало не менее 33 человек, один человек умер, указали в ОВА.

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