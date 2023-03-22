Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это самое лучшее, что может с ними произойти

Об этом 22 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область... Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ, – заверил президент. – Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это все понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это самое лучшее, что может с ними произойти".

Зеленский 22 марта побывал на передовой под Бахмутом, а также посетил Харьковскую область.

"Больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, развалины. Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни... Именно там, на Донбассе, в Харьковской области, повсюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – нашей победы. И мы ее обеспечим – украинскую победу", – отметил президент.

По словам Зеленского, во всех районах востока Украины, где есть украинский флаг, "есть и надежда".

"Это чувствуется. Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы", – резюмировал президент Украины.