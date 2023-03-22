Известно о семи погибших и девяти травмированных в результате российского удара по Ржищеву – полиция

"Семь погибших, девять травмированных в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в одном из районов Киевской области. Среди пострадавших один ребенок", – написал он.

Небытов уточнил, что всего в Киевской области во время атаки оккупантов силами безопасности и обороны Украины были сбиты 12 российских беспилотников.

На 14.30 22 марта было известно о шести погибших в Ржищеве в результате российской атаки дронами-камикадзе. Удар пришелся по гражданскому объекту: разрушены корпуса общежития и здание техникума. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщал Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 доставлены в больницы.

В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы ночью, около 3.00, 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.