В Ржищеве среди погибших – водитель "скорой", приехавший на вызов. Прокуратура начала расследование российской атаки дронов

Прокуратура расследует удар по гражданскому объекту в Киевской области и гибель людей Фото: Київська обласна прокуратура / Telegram

"По данным следствия, ночью 22 марта 2023 года армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область беспилотными летательными аппаратами. Вражеские дроны попали в общежитие в Обуховском районе. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание", – сказано в сообщении.

Прокуратура подтвердила, что в результате российской атаки три человека погибли. В их числе – приехавший на вызов водитель скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

"В настоящее время продолжается поиск гражданских лиц, которые могут находиться под завалами. На месте работают прокуроры и следователи, которые фиксируют преступление армии страны-агрессора, а также спасатели", – добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума. По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе, 16 из которых были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.