"Ночь российского террора против Украины. Зеленский прокомментировал атаку беспилотников РФ

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", – отметил глава государства.
Украинский лидер считает, что только успех украинских войск на земле и в небе реально приближает мир.
"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", – добавил Зеленский.
Успіх * сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність. 2/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро. По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.