"Ночь российского террора против Украины. Зеленский прокомментировал атаку беспилотников РФ

Зеленский на фоне российской атаки дронов призвал к соблюдению санкционного режима против РФ Фото: president.gov/ua

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", – отметил глава государства.

Украинский лидер считает, что только успех украинских войск на земле и в небе реально приближает мир.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", – добавил Зеленский.

Успіх * сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність. 2/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро. По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.