В Житомирской области в результате атаки дронов поврежден объект инфраструктуры – ОВА

В Житомирской области сбили три российских беспилотника, но есть и попадание в объект инфраструктуры Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Сегодня ночью во время атаки дронов три беспилотника врага были сбиты подразделениями противовоздушной обороны. Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области", – написал он.

По информации Бунечко, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе, 16 из которых были сбиты силами украинской ПВО.

Житомирская область наряду с Киевской и до атаки 22 марта оставалась регионом, где не до конца были ликвидированы последствия предыдущей ракетной атаки и продолжались ремонтные работы.