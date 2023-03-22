В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки дронами

Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины в ночь на 22 марта Фото: depositphotos.com

Об этом сообщается на сайте alerts.in.ua (по состоянию на 00.50).

В Киевской ОВА предупредили в Telegram об угрозе атаки дронами-камикадзе.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Силы ПВО наготове. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога", – сказано в сообщении.

Вечером 21 марта российские оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля" X-59 истребителями Су-35 по Одесской области. ПВО сбила две ракеты оккупантов. Одна из российских ракет попала по монастырю УПЦ МП в Одессе, пострадали четыре человека.