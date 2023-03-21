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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отключения электроэнергии возможны в двух областях. Ремонтные работы продолжаются – Минэнерго

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В отдельных районах Киевской и Житомирской областей 21 марта возможны отключения света
В отдельных районах Киевской и Житомирской областей 21 марта возможны отключения света
Фото: pixabay.com

Пресс-служба Министерства энергетики, ссылаясь на министра энергетики Украины Германа Галущенко, сообщила в Facebook, что в энергосистеме Украины по состоянию на 21 марта есть резерв мощности.

"Энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей. Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", – сказано в сообщении.

В то же время, предупредил министр, из-за ремонтных работ на объектах сетей, пострадавших в результате последнего российского массированного обстрела, возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в отдельных районах в Житомирской и Киевской областях.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid034FHd27b41K5bKkdCW7AQnkMom3SD5mn9jmzN8o7oJZHRWZMbgyfTmtMz8uk7xQ6dl

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, Киевская область, Житомирская область, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко, российские оккупанты
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