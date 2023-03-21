Отключения электроэнергии возможны в двух областях. Ремонтные работы продолжаются – Минэнерго

"Энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей. Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", – сказано в сообщении.

В то же время, предупредил министр, из-за ремонтных работ на объектах сетей, пострадавших в результате последнего российского массированного обстрела, возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в отдельных районах в Житомирской и Киевской областях.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.