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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, ограничения связаны с существенными повреждениями сетей – "Укрэнерго"

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Лимиты потребления в регионах на сегодня не устанавливались, отметили в "Укрэнерго"
Лимиты потребления в регионах на сегодня не устанавливались, отметили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Электростанции Украины производят достаточно электроэнергии для покрытия объемов потребления в стране. Об этом 16 марта в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", – говорится в сообщении.

В других регионах Украины ограничений электроснабжения потребителей нет. Лимиты в регионах не устанавливались.

"Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой", – добавили в компании.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, электростанция, энергосистема
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