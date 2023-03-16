В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, ограничения связаны с существенными повреждениями сетей – "Укрэнерго"

Лимиты потребления в регионах на сегодня не устанавливались, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", – говорится в сообщении.

В других регионах Украины ограничений электроснабжения потребителей нет. Лимиты в регионах не устанавливались.

"Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой", – добавили в компании.