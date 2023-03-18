Ограничения потребления электроэнергии действуют только в одной области – "Укрэнерго"

"Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в областях не применяются", – сказано в сообщении.

В целом по стране, по данным "Укрэнерго", энергосистема работает стабильно, генерация производит достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

До этого пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, ссылаясь на министра энергетики Украины Германа Галущенко, сообщила, что в энергосистеме Украины по состоянию на 18 марта есть запас мощности. В то же время, предупредил министр, из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях.