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Ограничения потребления электроэнергии действуют только в одной области – "Укрэнерго"

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В Житомирской области 18 марта действуют ограничения в энергоснабжении
В Житомирской области 18 марта действуют ограничения в энергоснабжении
Фото: depositphotos.com

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, нанесенных российскими обстрелами, 18 марта применяются ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Укрэнерго".

"Также при росте потребления возможны ограничения в Киевской области. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в областях не применяются", – сказано в сообщении.

В целом по стране, по данным "Укрэнерго", энергосистема работает стабильно, генерация производит достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

До этого пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, ссылаясь на министра энергетики Украины Германа Галущенко, сообщила, что в энергосистеме Украины по состоянию на 18 марта есть запас мощности. В то же время, предупредил министр, из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid02C7M9LjhexANo1kdWdSKj5PbSL6M3ewrX9KCFKAPSgF3XsApE5LvMA1A2PchFmt35l

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, Киевская область, Министерство энергетики, Житомирская область, электроэнергия, электроснабжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко, российские оккупанты
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