При росте потребления электроэнергии в Харьковской и Житомирской областях могут применяться графики отключений – "Укрэнерго"

Сейчас работают все виды электростанций, потребление – на уровне рабочего дня, отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что сейчас работают все виды электростанций, потребление – на уровне рабочего дня. Незначительные объемы электроэнергии импортируются.

"Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничений для потребителей, нет", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что лимиты потребления в области не устанавливались.

"Сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговской, Сумской областей и регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить надежность электроснабжения", – сообщили в компании.