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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При росте потребления электроэнергии в Харьковской и Житомирской областях могут применяться графики отключений – "Укрэнерго"

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Сейчас работают все виды электростанций, потребление на уровне рабочего дня, отметили в "Укрэнерго"
Сейчас работают все виды электростанций, потребление – на уровне рабочего дня, отметили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

В Украине производства электроэнергии достаточно для потребления, но возможны ограничения в Житомирской и Харьковской областях при росте потребления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram 14 марта.

В компании отметили, что сейчас работают все виды электростанций, потребление – на уровне рабочего дня. Незначительные объемы электроэнергии импортируются.

"Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничений для потребителей, нет", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что лимиты потребления в области не устанавливались.

"Сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговской, Сумской областей и регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить надежность электроснабжения", – сообщили в компании.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света
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