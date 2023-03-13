Кудрицкий заявил, что "зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию

"Зеленые" электростанции зависят от погоды, поэтому их необходимо оперативно балансировать при помощи других видов генерации Фото: EPA

"Способом удешевления электроэнергии для потребителей является как можно большая интеграция возобновляемых источников в энергосистему… На самом деле если посмотреть на себестоимость производимой энергии из разных видов электростанций, то солнце и ветер, наверное, самые дешевые. Если взять капитальные и операционные расходы. И они еще и с каждым годом становятся дешевле, то есть у них есть нисходящая кривая стоимости технологии", – объяснил он.

Кудрицкий отметил, что такие электростанции зависят от погоды, поэтому их необходимо оперативно балансировать при помощи других видов генерации.

"Соответственно, в энергосистеме рядом с этими дешевыми источниками энергии должно быть что-то балансирующее, подстраховывающее, если они вдруг перестают производить. Европейские страны, Америка, Япония предпочитают микс – дешевые возобновляемые источники энергии и дорогие балансирующие мощности", – рассказал глава "Укрэнерго".

Он добавил, что таких балансирующих мощностей нужно немного, они необходимы только для подстраховки.

"Путь Украины состоит в том, чтобы отказаться от устаревших типов электростанций и в перспективе заменить их миксом, который будет характерен для Украины", – убежден Кудрицкий.

Украина может повышать эффективность работы существующих атомных станций, прибавлять мощности солнечной и ветровой энергетики и быстроманевровые балансирующие мощности, сказал он.