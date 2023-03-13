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Кудрицкий заявил, что "зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию

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"Зеленые" электростанции зависят от погоды, поэтому их необходимо оперативно балансировать при помощи других видов генерации
"Зеленые" электростанции зависят от погоды, поэтому их необходимо оперативно балансировать при помощи других видов генерации
Фото: EPA

Если в Украине наращивать производство электроэнергии из возобновляемых источников, это в дальнейшем простимулирует снижение цен, так как "зеленая" энергетика имеет более низкие по сравнению с атомными и тепловыми электростанциями капитальные и операционные расходы. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью проекту "Орестократія".

"Способом удешевления электроэнергии для потребителей является как можно большая интеграция возобновляемых источников в энергосистему… На самом деле если посмотреть на себестоимость производимой энергии из разных видов электростанций, то солнце и ветер, наверное, самые дешевые. Если взять капитальные и операционные расходы. И они еще и с каждым годом становятся дешевле, то есть у них есть нисходящая кривая стоимости технологии", – объяснил он.

Кудрицкий отметил, что такие электростанции зависят от погоды, поэтому их необходимо оперативно балансировать при помощи других видов генерации.

"Соответственно, в энергосистеме рядом с этими дешевыми источниками энергии должно быть что-то балансирующее, подстраховывающее, если они вдруг перестают производить. Европейские страны, Америка, Япония предпочитают микс – дешевые возобновляемые источники энергии и дорогие балансирующие мощности", – рассказал глава "Укрэнерго".

Он добавил, что таких балансирующих мощностей нужно немного, они необходимы только для подстраховки.

"Путь Украины состоит в том, чтобы отказаться от устаревших типов электростанций и в перспективе заменить их миксом, который будет характерен для Украины", – убежден Кудрицкий.

Украина может повышать эффективность работы существующих атомных станций, прибавлять мощности солнечной и ветровой энергетики и быстроманевровые балансирующие мощности, сказал он.

Теги: энергетика, Укрэнерго, цены, электроэнергия, технологии, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема, Владимир Кудрицкий
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