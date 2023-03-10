ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ДТЭК Ахметова построил новую мощную ветроэлектростанцию в Николаевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны около 10 ГВт
Сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт
Фото: renewables.dtek.com

Компания ДТЭК Рината Ахметова завершила строительство первой очереди Тилигульской ветряной электростанции мощностью 114 МВт в Николаевской области, сообщили в компании.

"19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию для поддержания энергобаланса Украины. Реализация проекта позволит сделать первый шаг в достижении целей инициативы "30 до 2030" – иметь в Украине 30 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году", – сообщили в компании.

ДТЭК рассматривает возможность выхода ВЭС на полную проектную мощность 500 МВт. Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в частности переговоры с международными донорами и партнерами.

"В 2022 году у нас были большие планы по строительству новой – Тилигульской – ветряной электростанции. Однако вторжение России временно приостановило проект. Сегодня же хочу сказать: мы приняли решение возобновить строительство ВЭС и уже в ближайшие недели первая очередь станции заработает на полную мощность. Война не остановит нас. Мы и дальше создаем рабочие места, платим налоги, добываем уголь, генерируем электроэнергию, восстанавливаем сети, боремся за нашу энергетическую независимость и инвестируем в будущее. Войну мы выиграем", – заявил владелец ДТЭК, бизнесмен Ринат Ахметов.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, открытие новой ВЭС – это очередной практический шаг ДТЭК на этом пути, который компания сделала, несмотря на военные условия.

"Россия уничтожает, а Украина создает. В этом и есть наша кардинальная разница в мировоззрении. ДТЭК строит новые энергетические объекты, потому что верит в победу Украины, мы даем сигнал международным партнерам о том, что инвестировать в Украину можно уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", – цитирует пресс-служба слова генерального директора Тимченко.

Сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт.

Теги: Ринат Ахметов, энергетика, ДТЭК, Николаевская область, электростанция, Максим Тимченко, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
Галина ГРИШИНА
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
Галина ГРИШИНА
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (151676)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (72847)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51273)
4
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (49960)
5
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (41908) G
6
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (27859)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (27714)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (24427)
 
 
 
 