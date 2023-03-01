"Держим энергетический фронт". В Clear Energy Group подвели итоги года полномасштабной войны

В 2022 году специалисты Clear Energy возглавили строительство одной из самых мощных тепловых станций в Европе, отметил он. Энергообъект в городе Ахтырка построили за 96 дней, буквально в чистом поле. При полной нагрузке работа тепловой станции мощностью 40 МВт позволит Украине экономить около 20 млн м3 газа за отопительный сезон.

"Это наш вклад в энергонезависимость страны. Пока ВСУ защищают Украину на передовой, мы надежно держим энергетический фронт, обеспечивая свет и тепло в домах украинцев. Своим трудом мы стремимся доказать, что Украина проживет без российского газа", – отметил Гриненко.

Также в прошлом году специалисты компании совместно с НАК "Нафтогаз України" построили и запустили современную биогазовую станцию на Грибовицком полигоне возле Львова. Новый энергообъект мощностью 330 МВт может заменить более 800 тыс. м3 природного газа. Такие объемы обеспечат "зеленой" энергией более 700 домохозяйств.

"Это был опасный объект. Возгорание из-за накопления газов было здесь довольно частым явлением. Все помнят, как во время пожара в 2016-м на полигоне погибли три работника МЧС. Мы рады, что можем это исправить. Теперь эти 38 гектаров мусора безопасны для окружающей среды и людей”, – написал основатель Clear Energy.

В 2022 году Clear Energy завершили строительство двух котельных – в Чернигове (9 МВт) и в Житомире (6 МВт). Оба объекта были запущены в отопительный сезон. А также полностью восстановили и запустили уничтоженные агрессором объекты в Чернигове.