ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Зеленые" инвесторы призвали НКРЭКУ на ІІ квартал установить достаточный тариф для "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Главком" отмечает, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года
"Главком" отмечает, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года
Фото: glavcom.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на ІІ квартал должна обеспечить для НЭК "Укрэнерго" такой тариф на передачу электроэнергии, чтобы компания не наращивала задолженность перед "зеленой" энергетикой. Об этом заявил в комментарии "Главкому" управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

"Все возможности есть. Было бы желание. В любой момент можно вне очереди это сделать. Но кому-то этот кризис очень нужен и удобен", – убежден он.

Евтушенко добавил, что дефицит денег есть на рынке электроэнергии, в том числе "зеленой" энергетики, а на рынке газа, горючего и угля гораздо меньше.

"Ситуация в энергетике такова, какой ее хочет видеть власть и до которой она довела отрасль своими непутевыми решениями", – сказал бизнесмен.

"Главком" отмечает, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

"В частности, компания в январе и феврале испытывала дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования. В то же время предприятия "зеленой" энергетики, которые, по данным энергетиков, помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме в феврале, фиксируют критические недоплаты за произведенную "зеленую" электроэнергию. В феврале уровень расчетов за производимую "зеленую" электроэнергию упал ниже 60%", – пишет издание.

Теги: энергетика, Укрэнерго, дефицит, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
"Превосходные спортивные способности и сдержанный характер". Чарльз III получил в подарок вороную кобылу
Галина ГРИШИНА
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик
  Зибров: За первые две недели войны я видел, как портится нервная система у Маринки. У нее начался нервный тик G
Алеся БАЦМАН
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
  Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда"
  Зибров: Маринка за две недели до вторжения РФ сказала: "Приснился сон, что стреляют. Будет война". И говорит: "Паша, будет с Украиной беда" G
Алеся БАЦМАН
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (59744)
2
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (38818)
3
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (33647)
4
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (19684)
5
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (19416)
6
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (19284)
7
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (18855)
8
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (17936)
 
 
 
 