"Зеленые" инвесторы призвали НКРЭКУ на ІІ квартал установить достаточный тариф для "Укрэнерго"

"Главком" отмечает, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года Фото: glavcom.ua

"Все возможности есть. Было бы желание. В любой момент можно вне очереди это сделать. Но кому-то этот кризис очень нужен и удобен", – убежден он.

Евтушенко добавил, что дефицит денег есть на рынке электроэнергии, в том числе "зеленой" энергетики, а на рынке газа, горючего и угля гораздо меньше.

"Ситуация в энергетике такова, какой ее хочет видеть власть и до которой она довела отрасль своими непутевыми решениями", – сказал бизнесмен.

"Главком" отмечает, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

"В частности, компания в январе и феврале испытывала дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования. В то же время предприятия "зеленой" энергетики, которые, по данным энергетиков, помогли преодолеть дефицит мощности в энергосистеме в феврале, фиксируют критические недоплаты за произведенную "зеленую" электроэнергию. В феврале уровень расчетов за производимую "зеленую" электроэнергию упал ниже 60%", – пишет издание.