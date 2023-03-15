В нескольких областях возможны отключения света из-за прошлой масштабной ракетной атаки оккупантов – "Укрэнерго"

Производства электроэнергии в Украине достаточно для потребителей, но еще не везде починили оборудование, поврежденное обстрелами, говорят в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Сохраняются сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям. Также все еще есть сетевые ограничения в Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки оборудования и аварий", – предупредили в компании.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", из-за которых возникла бы необходимость в отключениях, нет. Лимиты потребления областям не устанавливали, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, отметили в "Укрэнерго". Также в Украину идет незначительный импорт электроэнергии.

"Сложной остается ситуация вдоль линии фронта. В частности, вчера повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области, а также в Херсонской области", – говорится в сообщении.

В Одесской области "Укрэнерго" завершило ремонты после аварий и продолжает работать над тем, чтобы повысить надежность системы.

В компании напомнили, что в результате российских атак почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по три-четыре раза. На объекты прилетело более 200 ракет и дронов, которые сильно повредили оборудование.



