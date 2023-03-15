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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В нескольких областях возможны отключения света из-за прошлой масштабной ракетной атаки оккупантов – "Укрэнерго"

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Производства электроэнергии в Украине достаточно для потребителей, но еще не везде починили оборудование, поврежденное обстрелами, говорят в "Укрэнерго"
Производства электроэнергии в Украине достаточно для потребителей, но еще не везде починили оборудование, поврежденное обстрелами, говорят в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

В Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях возможны отключения электроэнергии из-за повреждений, устроенных россиянами 9 марта Также сложной остается ситуация вблизи линии фронта. Об этом говорится в сводке "Укрэнерго" 15 марта.

"Сохраняются сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям. Также все еще есть сетевые ограничения в Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки оборудования и аварий", – предупредили в компании. 

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", из-за которых возникла бы необходимость в отключениях, нет. Лимиты потребления областям не устанавливали, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, отметили в "Укрэнерго". Также в Украину идет незначительный импорт электроэнергии.

"Сложной остается ситуация вдоль линии фронта. В частности, вчера повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области, а также в Херсонской области", – говорится в сообщении.

В Одесской области "Укрэнерго" завершило ремонты после аварий и продолжает работать над тем, чтобы повысить надежность системы.

В компании напомнили, что в результате российских атак почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по три-четыре раза. На объекты прилетело более 200 ракет и дронов, которые сильно повредили оборудование.


Контекст:

С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. 

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощностиВ ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной, 15-й, массированный ракетный удар по Украине.

Теги: Киев, энергетика, Сумская область, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Житомирская область, Одесская область, электроэнергия, Полтавская область, электроснабжение, отключение света, обстрелы, энергосистема
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