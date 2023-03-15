В нескольких областях возможны отключения света из-за прошлой масштабной ракетной атаки оккупантов – "Укрэнерго"

"Сохраняются сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены тяжелые повреждения сетям. Также все еще есть сетевые ограничения в Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки оборудования и аварий", – предупредили в компании.
В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", из-за которых возникла бы необходимость в отключениях, нет. Лимиты потребления областям не устанавливали, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, отметили в "Укрэнерго". Также в Украину идет незначительный импорт электроэнергии.
"Сложной остается ситуация вдоль линии фронта. В частности, вчера повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области, а также в Херсонской области", – говорится в сообщении.
В Одесской области "Укрэнерго" завершило ремонты после аварий и продолжает работать над тем, чтобы повысить надежность системы.
В компании напомнили, что в результате российских атак почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по три-четыре раза. На объекты прилетело более 200 ракет и дронов, которые сильно повредили оборудование.
С октября прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.
Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности. В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной, 15-й, массированный ракетный удар по Украине.