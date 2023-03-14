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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области стабилизировали энергосистему, отключения отменены – Синегубов

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Синегубов рассказал о прекращении отключений света в Харьковской области
Синегубов рассказал о прекращении отключений света в Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов 14 марта заявил о стабилизации энергосистемы в Харьковской области после массированного ракетного удара оккупантов 9 марта. Видеофрагмент своего выступления глава ОВА обнародовал в Telegram.

"Работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения вследствие вражеского ракетного удара, стабилизирована. Утром еще были отключения света, но сейчас энергетики полностью восстановили работу системы. После 13.00 все отключения отменены", – заверил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате попаданий российских ракет 9 марта в городе не было воды, света и тепла. Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей. 11 марта он проинформировал, что энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова, который был обесточен почти двое суток.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, Харьков, энергетика, электричество, Харьковская область, электроснабжение, Харьковская ОГА, отключение света, Игорь Терехов, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Олег Синегубов, энергосистема, российские оккупанты
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