В Харьковской области стабилизировали энергосистему, отключения отменены – Синегубов

"Работа энергосистемы Харьковской области, которая получила повреждения вследствие вражеского ракетного удара, стабилизирована. Утром еще были отключения света, но сейчас энергетики полностью восстановили работу системы. После 13.00 все отключения отменены", – заверил Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате попаданий российских ракет 9 марта в городе не было воды, света и тепла. Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей. 11 марта он проинформировал, что энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова, который был обесточен почти двое суток.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).