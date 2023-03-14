В Харьковской области стабилизировали энергосистему, отключения отменены – Синегубов

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).