Энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова – Синегубов

"Энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, которая получила повреждения из-за массированных российских обстрелов. Сегодня ночью было заживлено 100% абонентов Харькова. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта", – написал Синегубов.
По его данным, в области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Ожидается, что в ближайшее время энергетики возобновят электроснабжение и там.
Глава ОВА также отметил, что в минувшие сутки враг продолжал массированные обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Под огонь российских захватчиков попали не менее 20 населенных пунктов региона.
"В результате обстрелов села Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школа. Разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – заявил Синегубов.
Помимо этого, в Купянске вражескими обстрелами повреждены по меньшей мере два частных жилых дома, там произошли пожары.
"В области остается высокой минная опасность. Вчера возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине "Лепесток". Он госпитализирован с ранением", – добавил глава ОВА.
В результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла, сообщал мэр города Игорь Терехов.
Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).