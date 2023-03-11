Энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова – Синегубов

По данным Синегубова, в Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов Фото: depositphotos.com

"Энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, которая получила повреждения из-за массированных российских обстрелов. Сегодня ночью было заживлено 100% абонентов Харькова. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта", – написал Синегубов.

По его данным, в области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Ожидается, что в ближайшее время энергетики возобновят электроснабжение и там.

Глава ОВА также отметил, что в минувшие сутки враг продолжал массированные обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Под огонь российских захватчиков попали не менее 20 населенных пунктов региона.

"В результате обстрелов села Ольховатка Купянского района поврежден центр социально-психологической реабилитации детей и школа. Разрушены около 10 частных жилых домов. Ранение получил 54-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – заявил Синегубов.

Помимо этого, в Купянске вражескими обстрелами повреждены по меньшей мере два частных жилых дома, там произошли пожары.

"В области остается высокой минная опасность. Вчера возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель в лесу подорвался на мине "Лепесток". Он госпитализирован с ранением", – добавил глава ОВА.

В результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла, сообщал мэр города Игорь Терехов.

Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей.