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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергосистему продолжают восстанавливать после ракетной атаки РФ, в Харьковской области возможны отключения – "Укрэнерго"

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Электроэнергии в системе достаточно для всех потребителей, но в некоторых регионах повреждена обстрелами инфраструктура
Электроэнергии в системе достаточно для всех потребителей, но в некоторых регионах повреждена обстрелами инфраструктура
Фото: depositphotos.com

Продолжается восстановление украинской энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами, совершенных оккупантами. Об этом сообщила 12 марта НЭК "Укрэнерго".

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в субботу вернули энергоснабжение бытовых потребителей. Продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования", – говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области, предупредили в "Укрэнерго".

В других регионах НЭК не устанавливала лимиты, имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для всех потребителей.

"Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", – отмечается в сообщении. 

Энергетики продолжают ремонты на всех объектах, поврежденных вражескими обстрелами.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Теги: Харьков, энергетика, Укрэнерго, Харьковская область, Житомирская область, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, обстрелы, ракеты, энергосистема
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