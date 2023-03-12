Энергосистему продолжают восстанавливать после ракетной атаки РФ, в Харьковской области возможны отключения – "Укрэнерго"

Электроэнергии в системе достаточно для всех потребителей, но в некоторых регионах повреждена обстрелами инфраструктура Фото: depositphotos.com

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в субботу вернули энергоснабжение бытовых потребителей. Продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования", – говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области, предупредили в "Укрэнерго".

В других регионах НЭК не устанавливала лимиты, имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для всех потребителей.

"Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", – отмечается в сообщении.

Энергетики продолжают ремонты на всех объектах, поврежденных вражескими обстрелами.