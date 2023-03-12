Энергосистему продолжают восстанавливать после ракетной атаки РФ, в Харьковской области возможны отключения – "Укрэнерго"

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в субботу вернули энергоснабжение бытовых потребителей. Продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования", – говорится в сообщении.
Из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области, предупредили в "Укрэнерго".
В других регионах НЭК не устанавливала лимиты, имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для всех потребителей.
"Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", – отмечается в сообщении.
Энергетики продолжают ремонты на всех объектах, поврежденных вражескими обстрелами.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).