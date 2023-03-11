В Украине достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности всех потребителей. В четырех областях действуют сетевые ограничения – "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", объемы потребления по сравнению с минувшей субботой снизились благодаря потеплению Фото: depositphotos.com

Объемы потребления по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизились благодаря потеплению.

В компании отметили, что восстанавливают энергосистему после массированной ракетной атаки российских оккупантов 9 марта. В частности, продолжается работа над возобновлением полного электроснабжения Харьковской области.

"В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений. В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не устанавливались", – говорится в сообщении.

Сетевые ограничения действуют в Житомирской, Харьковской, а также в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

"Ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных", – добавили в "Укрэнерго".