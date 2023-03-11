В Украине достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности всех потребителей. В четырех областях действуют сетевые ограничения – "Укрэнерго"

Объемы потребления по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизились благодаря потеплению.
В компании отметили, что восстанавливают энергосистему после массированной ракетной атаки российских оккупантов 9 марта. В частности, продолжается работа над возобновлением полного электроснабжения Харьковской области.
"В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений. В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не устанавливались", – говорится в сообщении.
Сетевые ограничения действуют в Житомирской, Харьковской, а также в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.
"Ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных", – добавили в "Укрэнерго".
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).