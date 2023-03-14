Оккупанты 13 марта обстреливали приграничные районы Харьковской области, повреждены дома и здание пожарной части – Синегубов

Войска РФ обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.

"За прошедшие сутки под огнем окупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере четыре частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены два автомобиля спасателей", – написал он.

Синегубов отметил, что пострадавших нет.

"Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, получившие накануне осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – рассказал глава ОВА.