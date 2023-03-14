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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 13 марта обстреливали приграничные районы Харьковской области, повреждены дома и здание пожарной части – Синегубов

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Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области
Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 13 марта продолжили обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 14 марта.

Войска РФ обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.

"За прошедшие сутки под огнем окупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере четыре частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ГСЧС. Уничтожены два автомобиля спасателей", – написал он.

Синегубов отметил, что пострадавших нет.

"Из села Гряниковка Купянского района вывезены и госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, получившие накануне осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – рассказал глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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