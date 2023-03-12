Россияне обстреляли три района Харьковской области, повреждены жилые дома, жертв нет – ОВА

Синегубов: К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В частности, в минувшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие", – написал он.

Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в селе Западное.

"К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было", – добавил Синегубов.