Россияне обстреляли три района Харьковской области, повреждены жилые дома, жертв нет – ОВА

"В частности, в минувшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие", – написал он.
Вражескими обстрелами повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки в селе Западное.
"К счастью, пострадавших среди гражданского населения за сутки не было", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.