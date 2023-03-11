В Харьковской области под лед провалились два рыбака, один погиб – ГСЧС

"На Печенежском водохранилище Старосалтовской общины Чугуевского района двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед. Другим рыбакам удалось спасти из ледяной воды одного мужчину. Второй, к сожалению, пошел под лед и погиб", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что водолазы уже достали из водохранилища тело погибшего мужчины 1965 года рождения.

"Спасенного рыбака доставили в пункт несокрушимости, который расположен в местной пожарно-спасательной части, где ему была оказана помощь. Спасатели согрели пострадавшего и напоили теплым чаем", – объяснили в ГСЧС.

Ведомство напомнило, что на тонкий лед выходить опасно.

"Безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см; для оборудования катка или рыбалки – не менее 10–12 см, для массового катания на льду – 25 см", – подчеркнули спасатели.