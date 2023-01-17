В Киевской области нашли последнего ребенка, провалившегося под лед, он погиб – полиция

"Старший сержант [полиции] Владимир Савенок и его коллега Василий Саганец помогли вытащить из воды трех девочек. Медики оперативно оказывали им медицинскую помощь. К сожалению, одна из 14-летних девочек погибла. Впоследствии спасатели достали тело четвертой девочки", – написал он.

По словам Небитова, первым бросился спасать детей полицейский Артем Габор, "который, будучи вне службы, прогуливался рядом с семьей и услышал крики о помощи".

Госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказывала ранее сегодня, что случайный прохожий "за два ныряния в ледяную воду" вытащил из воды двух девочек 2008-го и 2010 года рождения, они живы. Третью девочку, которую вытащили из реки, спасти не удалось.