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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области нашли последнего ребенка, провалившегося под лед, он погиб – полиция

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Инцидент произошел на реке Рось
Инцидент произошел на реке Рось
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В Киевской области, где под лед на реке Рось провалились четверо детей, нашли тело последнего ребенка. Об этом сообщил в Facebook глава полиции региона Андрей Небитов.

"Старший сержант [полиции] Владимир Савенок и его коллега Василий Саганец помогли вытащить из воды трех девочек. Медики оперативно оказывали им медицинскую помощь. К сожалению, одна из 14-летних девочек погибла. Впоследствии спасатели достали тело четвертой девочки", – написал он.

По словам Небитова, первым бросился спасать детей полицейский Артем Габор, "который, будучи вне службы, прогуливался рядом с семьей и услышал крики о помощи".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02RKyBFZYpaRU19UyZMAmuvZc72UVEiM85hU45X5Co8k2RzT7vnZUdW2GQyTc25GjXl&id=100039590617894

Госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказывала ранее сегодня, что случайный прохожий "за два ныряния в ледяную воду" вытащил из воды двух девочек 2008-го и 2010 года рождения, они живы. Третью девочку, которую вытащили из реки, спасти не удалось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: полиция, Киевская область, полицейский, погибшие, реки, девочка
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