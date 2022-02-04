В Херсонской области дети провалились под лед. Семилетний мальчик находится в реанимации – ГСЧС

Спасатели делали ребенку искусственное дыхание, пока он не пришел в сознание Фото: dsns.gov.ua

"Спасатели через несколько минут прибыли на место происшествия. Девочка и мальчик уже находились на берегу, их из ледяной воды достали неравнодушные граждане. Девочка отделалась сильным испугом, а вот семилетний мальчик был без признаков жизни", – отметили в релизе.

Спасатели делали ребенку непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока он не пришел в сознание. Позже мальчика забрала "скорая".

"Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Олешковской райбольницы", – уточнили спасатели.