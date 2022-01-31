В Днепре двое подростков провалились под лед, один из них утонул

Тело утонувшего подростка смогли найти только на следующий день Фото: dp.dsns.gov.ua

Как рассказали в ГСЧС, 29 января двое 17-летних подростков провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега – пляжа Монастырского острова.

Одному из них удалось выбраться на лед, были вызваны спасатели, которые начали поисковые работы.

"Водолазы обследовали 400 м² подводной акватории реки на глубине 7 м. Пропавшего не обнаружили", – рассказали в ГСЧС.

На следующий день спасатели возобновили поиски и обследовали 2,5 тыс. м² подводной акватории реки Днепр.

"В 11.00 на расстоянии 50 метров от берега и на глубине 6 м. тело парня, утонувшего накануне, обнаружено и доставлено на берег", – сообщили в пресс-службе.