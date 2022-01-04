В Житомирской области сотрудники ГСЧС спасли мальчика, который провалился под лед на водоеме

Информацию о том, что на водоеме в поселке Брусилово на льду находится человек, спасатели получили 3 января в 17.39.

"Об этом сообщил сам потерпевший, который не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты. По прибытии спасателей выяснилось, что парень находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед", – говорится в сообщении.

Пострадавший был в беседке посреди водоема, в 150 м от берега. На лодке спасатели доставили его на берег и передали медикам с признаками переохлаждения.

После оказания неотложной помощи мальчика доставили в местную больницу.