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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черкассах тело утонувшего мужчины нашли подо льдом с помощью подводного дрона

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Тело погибшего подняли на поверхность с глубины около 6 м
Тело погибшего подняли на поверхность с глубины около 6 м
Фото: Головне управління ДСНС України у Черкаській області / Facebook

В Черкассах спасатели 16 января нашли подо льдом на реке Днепр тело утонувшего мужчины. Об этом сообщило региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Во время патрулирования побережья Днепра в районе пляжа "Ривьера" на расстоянии около 150 м от берега водолазы ГСЧС обнаружили вероятное место провала человека под лед.

"Отделением беспилотных летательных аппаратов аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью подводного дрона проведено обследование дна реки и обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении. 

Водолазы подняли тело погибшего на поверхность с глубины около 6 м и передали сотрудникам полиции.

https://www.facebook.com/DSNSCHERKASY/videos/1137382290367138/

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.

Контекст:

В Украине растет количество несчастных случаев на водоемах, заявляли в ГСЧС 8 января.

Теги: Черкассы, ГСЧС, полиция, водолазы, спасатели, водоемы, патрулирование, река Днепр, реки
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