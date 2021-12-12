В Житомирской области нашли мертвой беременную женщину, которая ушла с мужем на рыбалку

Полиция получила информацию о том, что супруги пропали, 6 декабря Фото: zt.npu.gov.ua

Поиски вели сотрудники ГСЧС и местные жители на четырех лодках.

"На одном из них около 12.20 спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей. Водолазы областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы помогли поднять тело женщины на поверхность и доставить на берег", – отметили в сообщении.

Тело ее мужа достали из водоема 10 декабря.

Правоохранители получили информацию о том, что супруги пропали, 6 декабря. Дома у пары осталось двое детей – семи и четырех лет, уточнили в пресс-службе Нацполиции.

"Старшая девочка рассказала, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад и домой не вернулись. Из дома, где они находились сами, детей забрали родственники. К поискам 26-летней женщины и ее 31-летнего мужа присоединились полицейские, спасатели, представители местной общины и водолазы", – заявили в НПУ.

7 декабря полиция привлекла к поискам квадрокоптер, с его помощью на водоеме нашли пустую притопленную лодку, сообщили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство и назначила судебно-медицинскую экспертизу для определения причин смерти супругов. Предварительная причина – утопление в воде.

По информации ТСН, погибли Яна и Петр Кондратюк, женщина была на восьмом месяце беременности. Они с мужем были любителями рыбалки. Дети двое суток сидели дома, позже девочка вылезла в окно и рассказала родственникам об исчезновении родителей.