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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Житомирской области пропали два студента. Их тела нашли в водоеме на территории колледжа

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6 декабря вещи студентов нашли на берегу технического водоема на территории колледжа
6 декабря вещи студентов нашли на берегу технического водоема на территории колледжа
Фото: zt.npu.gov.ua

6 декабря в полицию Житомира преподаватель местного колледжа сообщил об исчезновении двух студентов. Об этом проинформировал сайт Национальной полиции.

Студенты, которым 18 и 20 лет, родом из Овруча Житомирской области, они жили в общежитии в одной комнате. Последний раз их видели вечером 5 декабря в общежитии. На следующий день вещи студентов нашли на берегу технического водоема на территории колледжа.

"В результате обследования технического водоема водолазы обнаружили тела двух пропавших накануне парней. По предварительным выводам специалистов, причиной смерти обоих стало утопление", – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что в учебном заведении студентов характеризуют положительно.

Студентов четвертого курса аграрного колледжа, 18-летнего Назара и 20-летнего Ярослава, сразу начали искать у знакомых и друзей, когда они не вернулись на ночь в общежитие. Однокурсники стали звонить им, но ни один их них не ответил, об этом 7 декабря сообщил телеканал "1+1".

Преподаватели подозревают, что студенты могли выйти на лед пруда, глубина которого составляет три метра, ради селфи. В полиции рассматривают несколько версий – от суицида до убийства.

"Аккуратно сложены курточки на берегу. Шагов семь по этому льду, а потом обвал. Самоубийство я исключаю. Может, какая-то погоня была, может, их кто-то преследовал", – сказал директор аграрного колледжа Николай Тимошенко.

Эксперты заявили, что студенты не были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По информации правоохранителей, из куртки одного из погибших пропали паспорт, кошелек и водительские права.

Теги: смерть, убийство, Житомир, водолазы, колледж, правоохранители, студенты, водоемы, погибшие, водительские права, исчезновение
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