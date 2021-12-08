В Первомайске вандалы разбили памятник Героям Небесной сотни

"В райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по улице Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной сотни и воинам АТО", – говорится в сообщении.

Правоохранители разыскивают лиц, совершивших вандализм. Им инкриминируется нарушение ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет.