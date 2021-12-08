ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черкасской области два студента планировали теракт в колледже – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время обыска у фигурантов нашли два пистолета
Во время обыска у фигурантов нашли два пистолета
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 8 декабря заявила о том, что предотвратила расстрел студентов в одном из колледжей Черкасской области.

Террористический акт, по данным спецслужбы, планировали два студента.

"Информацию о подготовке к теракту они распространили в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Злоумышленники призывали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", – отметили в релизе.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители нашли два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ открыла производство по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию "ГОРДОН", что студентам по 18 лет. Возможным мотивом их намерений стал буллинг со стороны одногруппников.

"Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос избрания меры пресечения будет решаться после получения выводов экспертизы", – отметил источник.

Правоохранители считают, что студенты "вдохновились" историей массового убийства в американской школе "Колумбайн" и хотели повторить ее.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

Бойня в школе "Колумбайн" произошла 20 апреля 1999 года. Ее спланировали и совершили два старшеклассника, применявшие стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства. Погибло 13 человек, 23 были ранены. Напавшие покончили жизнь самоубийством.

Теги: СБУ, Украина, теракт, ВКонтакте, террористы, Черкасская область, студенты, спецслужбы, буллинг, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (239744)
2
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (146790)
3
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (75290)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (70961)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (69022)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (54591)
7
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (50744)
8
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (32592)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS