В Черкасской области два студента планировали теракт в колледже – СБУ

Во время обыска у фигурантов нашли два пистолета Фото: ssu.gov.ua

Террористический акт, по данным спецслужбы, планировали два студента.

"Информацию о подготовке к теракту они распространили в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Злоумышленники призывали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками", – отметили в релизе.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители нашли два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ открыла производство по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию "ГОРДОН", что студентам по 18 лет. Возможным мотивом их намерений стал буллинг со стороны одногруппников.

"Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос избрания меры пресечения будет решаться после получения выводов экспертизы", – отметил источник.

Правоохранители считают, что студенты "вдохновились" историей массового убийства в американской школе "Колумбайн" и хотели повторить ее.

Фото: ssu.gov.ua