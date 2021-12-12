В Харькове произошла драка, в которой пострадали пятеро полицейских

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет Фото: depositphotos.com

"11 декабря около 22.30 в полицию поступило сообщение о драке на улице Героев Труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На месте группа лиц оказала сопротивление полицейским и не реагировала на законные требования правоохранителей", – отметили в релизе.

Во время инцидента пять сотрудников полиции получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Издание Newsroom 12 декабря в Telegram опубликовало видео происшествия. По данным очевидцев, драка произошла на Журавлевке.

На месте инцидента работали "несколько карет скорой помощи и более 15 экипажей патрульных", уточнил Newsroom.

"Была массовая драка и нападение с оружием на сотрудника полиции. Всех, кто выезжает из "Акважура", останавливают, идет досмотр багажников и рук всех, кто в машине", – рассказал свидетель происшествия.