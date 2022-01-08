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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кривом Роге двое детей провалились под лед, их спасли прохожие

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Спасатели призвали помнить о правилах безопасности на льду
Спасатели призвали помнить о правилах безопасности на льду
Фото: dsns.gov.ua

В Украине растет количество несчастных случаев на водоемах. Об этом 8 января сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Во всех регионах страны спасатели проводят предупредительную работу, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах в зимний период. Но несмотря на многочисленные предупреждения, люди продолжают подвергать свои жизни опасности. Кто-то это делает ради нескольких рыб. Некоторые считают, что легкого мороза достаточно, чтобы ближайший едва замерзший пруд можно было использовать как каток", – говорится в сообщении.  

В ГСЧС рассказали, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области двое детей 11 и 12 лет провалились в воду во время прогулки на замерзшем заливе реки Саксагань, в 4 м от берега. 

"Мальчиков вытащили из воды на берег четырнадцатилетний подросток и случайный прохожий. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были направлены в детскую городскую больницу", – говорится в сообщении. 

Спасатели рассказали, что в Снятине Ивано-Франковской области едва не погиб рыбак, провалившийся под лед на городском озере.

"В это время неподалеку от озера находились местные жители, которые, услышав крики мужчины, сразу бросились на помощь. Как выяснилось, мужчина провалился под лед на расстоянии около 20–25 м от берега. Люди при помощи веревки вытащили рыбака из ледяной ловушки на берег водоема", – написали в ГСЧС.

Спасатели призвали помнить о следующих правилах:

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • нельзя выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • нельзя спускаться на лыжах с крутого берега на не проверенный на крепость и толщину лед;
  • нельзя собираться на льду большими группами в одном месте.

Кроме того, нельзя выходить на лед:

  • в месте соединения рек;
  • в случае быстрого течения реки в этом месте;
  • при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов;
  • в случае разной окраски льда;
  • при сильном перепаде температуры и потеплении.
Теги: Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область, водоемы, реки
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